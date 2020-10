Nobel per la Fisica 2020 a Penrose, Genzel, Ghez (Di martedì 6 ottobre 2020) Martina Piumatti Il Nobel per la Fisica 2020 va a Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez. Premiate le loro scoperte sui buchi neri ll premio Nobel per la Fisica è stato assegnato Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez per le loro scoperte sui buchi neri. L'Accademia delle Scienze svedese ha attribuito il riconoscimento per metà al britannico Roger Penrose "per la scoperta che la formazione dei buchi neri è una robusta previsione della teoria generale della relatività" e per l'altra metà congiuntamente al tedesco Reinhard Genzel e alla statunitense Andrea Ghez "per la scoperta di un oggetto ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) Martina Piumatti Ilper lava a Roger, Reinharde Andrea. Premiate le loro scoperte sui buchi neri ll premioper laè stato assegnato Roger, Reinharde Andreaper le loro scoperte sui buchi neri. L'Accademia delle Scienze svedese ha attribuito il riconoscimento per metà al britannico Roger"per la scoperta che la formazione dei buchi neri è una robusta previsione della teoria generale della relatività" e per l'altra metà congiuntamente al tedesco Reinharde alla statunitense Andrea"per la scoperta di un oggetto ...

Agenzia_Ansa : Il #Nobel per la Medicina alla scoperta del virus dell'epatite C. Assegnato a Harvey J. Alter, Michael Houghton e C… - emenietti : Il Nobel per la Medicina a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per la loro scoperta del virus che c… - ilpost : #AndreaGhez è la quarta donna a ricevere il Nobel per la Fisica. Prima di lei #MarieCurie (1903),… - ITALICOM1 : Nobel per la fisica A Penrose, Genzel e Ghez per le scoperte sui misteri dell’universo - Peppini44360852 : Assegnato il premio #Nobel per la #Fisica ai teorici dei buchi neri, praticamente i colleghi dei commercialisti del… -