Nazionale, Caputo: "Mi godo ogni istante della convocazione, se sarò in campo darò tutto" (Di martedì 6 ottobre 2020) L'attaccante del Sassuolo, Francesco Caputo, alla vigilia dell'amichevole tra Italia e Moldavia, in programma all'Artemio Franchi di Firenze, ha raccontato le sue emozioni per la convocazione in Nazionale: "Già la convocazione è importante e ringrazio il ct per questa nuova opportunità. Mi godo ogni istante di questa convocazione, poi le scelte spettano al mister. Sono molto tranquillo, se sarò in campo darò tutto per la Nazionale e proverò a fare gol". "Sarà una partita da non sottovalutare. Loro sono una squadra molto fisica. Dovremo avere pazienza e cercare di fare sempre il nostro gioco". Parlando poi del reparto ...

