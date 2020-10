Lo scherzetto dell'Europa: nuove tasse su carbonio e plastica. E i giallorossi votano sì... (Di martedì 6 ottobre 2020) Per dotarsi di "risorse proprie" l'Europa si inventa nuove tasse su carbonio e plastica e i principali azionisti del governo Conte votano subito sì. A denunciarlo è l'Europarlamentare della Lega Simona Baldassarre. “L'UE si conferma il primo nemico delle tasche dei cittadini" attacca la Baldassarre. "Anche oggi - continua - in una direttiva sulla Politica Commerciale Comune, che nulla aveva a che fare con questioni fiscali, la maggioranza ha inserito un articolo che impone l'ennesimo fardello sulle spalle dei lavoratori. Infatti, al paragrafo 68 si prevede che la Commissione e il Consiglio UE abbiano il potere di imporre nuove tasse per il finanziamento delle cosiddette 'risorse proprie'. ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Per dotarsi di "risorse proprie" l'si inventa nuove tasse sue i principali azionisti del governo Contesubito;. A denunciarlo è l'rlamentarea Lega Simona Baldassarre. “L'UE si conferma il primo nemicoe tasche dei cittadini" attacca la Baldassarre. "Anche oggi - continua - in una direttiva sulla Politica Commerciale Comune, che nulla aveva a che fare con questioni fiscali, la maggioranza ha inserito un articolo che impone l'ennesimo faro sulle spalle dei lavoratori. Infatti, al paragrafo 68 si prevede che la Commissione e il Consiglio UE abbiano il potere di imporre nuove tasse per il finanziamentoe cosiddette 'risorse proprie'. ...

tiinyyjoong : Comunque se pure stavolta Hongjoong ci fa lo scherzetto dell'altra volta e dopo 2 giorni cambia colore di capelli e… - daryIharris : @emilybouchart @abbyvergas ma se è stato lo scherzetto di halloween dell’anno scorso - xsingvlarity : Comunque primo episodio finito e faccio:” oh ma simpatico Mizuki” io alla fine dell’episodio:”vabbè lasciamo stare… - PomponiGiovanna : RT @GanzoSwan: Ti conobbi prima dell’intervento, spaventata... Mi parlasti della tua solitudine e ti promettemmo che non ti avremmo fatta p… - mariasalent : RT @GanzoSwan: Ti conobbi prima dell’intervento, spaventata... Mi parlasti della tua solitudine e ti promettemmo che non ti avremmo fatta p… -

Ultime Notizie dalla rete : scherzetto dell Lo scherzetto dell'Europa: nuove tasse su carbonio e plastica. E i giallorossi votano sì... Il Tempo Come festeggiare Halloween durante il Coronavirus: i consigli

Come festeggiare Halloween durante il coronavirus: alcuni semplici modi per divertirvi insieme ai vostri bambini e festeggiare in sicurezza.

Ulissi, vento di Toscana ad Agrigento. Un finale perfetto, scherzetto a Sagan

Trionfo meritato per il campione di Donoratico: sulla salita della Valle dei Templi schiera la squadra e poi piazza lo scatto. Ganna sempre in rosa ...

Come festeggiare Halloween durante il coronavirus: alcuni semplici modi per divertirvi insieme ai vostri bambini e festeggiare in sicurezza.Trionfo meritato per il campione di Donoratico: sulla salita della Valle dei Templi schiera la squadra e poi piazza lo scatto. Ganna sempre in rosa ...