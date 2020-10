Lila Moss, la prima volta in passerella della figlia di Kate è per Miu Miu (Di martedì 6 ottobre 2020) Tale madre, tale figlia, ma con le dovute eccezioni: Lila Moss, figlia dell’icona internazionale Kate Moss e del co-fondatore della rivista britannica Dazed and Confused, Jefferson Hack, è appena apparsa per la prima volta in passerella. Un momento che, in un certo senso, si sapeva sarebbe arrivato, ma sono stati il come e il quando a sorprendere il popolo della moda: forse, ci si immaginava che la giovane modella, che solo qualche giorno fa ha raggiunto la maggiore età, avrebbe calcato il catwalk di una maison britannica, durante la London Fashion Week. E invece, eccola aprire la sfilata della griffe italiana Miu Miu, durante la settimana della moda parigina. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 ottobre 2020) Tale madre, tale figlia, ma con le dovute eccezioni: Lila Moss, figlia dell’icona internazionale Kate Moss e del co-fondatore della rivista britannica Dazed and Confused, Jefferson Hack, è appena apparsa per la prima volta in passerella. Un momento che, in un certo senso, si sapeva sarebbe arrivato, ma sono stati il come e il quando a sorprendere il popolo della moda: forse, ci si immaginava che la giovane modella, che solo qualche giorno fa ha raggiunto la maggiore età, avrebbe calcato il catwalk di una maison britannica, durante la London Fashion Week. E invece, eccola aprire la sfilata della griffe italiana Miu Miu, durante la settimana della moda parigina.

