Juventus, caso Nazionali: da CR7 a Buffon, in sette lasciano la bolla (Di martedì 6 ottobre 2020) Juventus – Giallo in casa Juventus, in 7 avrebbero "lasciato la bolla". Le squadre Nazionali chiamano i tanti bianconeri presenti nella rosa di Pirlo, anche se con qualche problema in più rispetto al solito. Domenica sera il responsabile sanitario della Juventus Luca Stefanini aveva spiegato che i vari convocati dalle Nazionali sarebbero potuti uscire dalla cosiddetta "bolla" del J Hotel, in cui si erano chiusi dopo la notizia della positività di due persone appartenenti al gruppo della squadra, infatti, solo dopo l'ok della Asl locale, che arriverà dopo l'esito del secondo tampone (il primo era negativo). Juventus, giallo Nazionali: rischiamo in 7 Ronaldo, Cuadrado, Dybala, ...

