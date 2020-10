Il fratello di 13 anni gli dona il midollo. A Bari primo trapianto in età pediatrica (Di martedì 6 ottobre 2020) “Abbiamo effettuato al Policlinico il primo trapianto con un paziente e un donatore entrambi in eta’ pediatrica”. Ad annunciarlo è Pellegrino Musto, direttore dell’unita’ operativa di ematologia e trapianto, e Nicola Santoro,direttore dell’oncoematologia pediatrica del Policlinico e Paola Carluccio, del Policlinico di Bari. Il paziente ha 16 anni, compiuti proprio nel reparto di ematologia del Policlinico, e gli era stata diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta in recidiva. Dopo le cure iniziali, gli ematologi hanno ritenuto che l’unica starda percorribile fosse quella del trapianto allogenico del midollo osseo. A fare donatore è ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020) “Abbiamo effettuato al Policlinico ilcon un paziente e untore entrambi in eta’”. Ad annunciarlo è Pellegrino Musto, direttore dell’unita’ operativa di ematologia e, e Nicola Santoro,direttore dell’oncoematologiadel Policlinico e Paola Carluccio, del Policlinico di. Il paziente ha 16, compiuti proprio nel reparto di ematologia del Policlinico, e gli era stata diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta in recidiva. Dopo le cure iniziali, gli ematologi hanno ritenuto che l’unica starda percorribile fosse quella delallogenico delosseo. A faretore è ...

