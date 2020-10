Denis Dosio sgancia la bomba su Adua e Massimiliano | bufera sui social

m4damee : RT @mediohermana: Denis Dosio: “vabbè raga, vogliamo parlare che nelle sigarette c’è la polvere da sparo?” Tommy: “ma va, figurati se c’è… - il_rompiballe : RT @Viperissima_: Ma alla fine, è stato mai svelato il contenuto del biglietto di rientro di Denis Dosio? #GFvip - Viperissima_ : Ma alla fine, è stato mai svelato il contenuto del biglietto di rientro di Denis Dosio? #GFvip - alexandraava98 : RT @peularis: DENIS DOSIO HA CAPITO CHE ADUA E MASSIMILIANO SONO D'ACCORDO IO STO MALE CIAO AMORE CI MANCHI #GFVIP - xjsekhmet : RT @peularis: DENIS DOSIO HA CAPITO CHE ADUA E MASSIMILIANO SONO D'ACCORDO IO STO MALE CIAO AMORE CI MANCHI #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Denis Dosio

Dalla tanto annunciata lettera che Flavio Briatore ha scritto per Elisabetta Gregoraci, alla rivelazione che Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non hanno mai avuto una storia, la settima puntata del ...Patrizia De Blanck Gf Vip 5: "C'è differenza tra gay" ed è subito polemica. Patrizia De Blanck ne ha proprio per tutti. Pochi giorni fa, ha destato scompiglio nella casa per una spiacevole battutina, ...