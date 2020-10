Cronaca Coronavirus, bollettino di oggi 6 ottobre: 2.677 positivi e 28 morti (Di martedì 6 ottobre 2020) Pubblicato il bollettino aggiornato sui numeri macinati dal Coronavirus in Italia: sono 2.677 i nuovi positivi di oggi, mentre sono 28 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. I dati mostrano un lieve aumento dei casi rispetto a quelli registrati nella giornata di ieri. Sono 2.677 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia. A rilevarlo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 6 ottobre 2020) Pubblicato ilaggiornato sui numeri macinati dalin Italia: sono 2.677 i nuovidi, mentre sono 28 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. I dati mostrano un lieve aumento dei casi rispetto a quelli registrati nella giornata di ieri. Sono 2.677 i nuovi contagi dain Italia. A rilevarlo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

SkyTG24 : App Immuni, più siamo e prima ne usciamo: ecco perché scaricarla contro il coronavirus - Agenzia_Ansa : Calano i contagi in Italia: +2.257 nelle ultime 24 ore. Ma a fronte di un numero molto basso di tamponi, come di co… - MediasetTgcom24 : Epidemia Covid, riattivato comitato operativo della Protezione Civile #coronavirus - devoproprio2 : RT @Cartabellotta: ??Il #coronavirus ha sempre 2-3 settimane di vantaggio ??L’errore da non ripetere è quello di aspettare il peggioramento i… - StabiaChannel : #Cronaca #Coronavirus: in Campania 395 positivi, due decessi in 24 ore LEGGI LA NEWS: -