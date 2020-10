Covid, mezza Europa a rischio chiusura (Di martedì 6 ottobre 2020) In India, Stati Uniti e Brasile il maggior incremento nelle ultime 24 ore. Nuove misure restrittive nel vecchio continente. A Mosca più di 1000 ricoveri Leggi su tg.la7 (Di martedì 6 ottobre 2020) In India, Stati Uniti e Brasile il maggior incremento nelle ultime 24 ore. Nuove misure restrittive nel vecchio continente. A Mosca più di 1000 ricoveri

Ultime Notizie dalla rete : Covid mezza Covid: record di contagi in Messico. Mezza Europa in emergenza TG La7 Turismo: Italia perde metà presenze 2020. Codacons, “Serve terapia d’urto”

noleggi di mezzi di trasporto, mostre, ecc., per spingere i cittadini a viaggiare in Italia e contrastare l’impoverimento causato dal Covid, che impedisce a molte famiglie di spendere per il turismo.

Cartabellotta (Gimbe): “Da luglio ad oggi i casi settimanali sono aumentati di oltre 10mila”

Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’imprenditore e gli altri” condotta dal fondatore dell’UniCusano Stefano Bandecchi su Cusano Ital ...

