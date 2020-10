Coronavirus, in Italia da 9 settimane il trend è in crescita, Speranza: “Obbligo mascherine e più controlli” (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – “C’è una fase di peggioramento oggettivo e l’Italia sta meglio rispetto ad altri Paesi, ma da nove settimane c’è una tendenza alla crescita dei numeri“. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, riferendo questa mattina alla Camera sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento del Covid-19. Leggi su dire (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – “C’è una fase di peggioramento oggettivo e l’Italia sta meglio rispetto ad altri Paesi, ma da nove settimane c’è una tendenza alla crescita dei numeri“. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, riferendo questa mattina alla Camera sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento del Covid-19.

