Chi l’ha visto? le anticipazioni di mercoledì 7 ottobre su Rai 3 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata di mercoledì 7 ottobre su Rai 3 Appuntamento fisso del mercoledì sera per milioni di fan, torna anche mercoledì 7 ottobre lo storico programma di Rai 3 Chi L’ha visto? una trasmissione di servizio, utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. Il tema della puntata del 7 ottobre di Chi l’ha visto Nella puntata di mercoledì 7 ottobre Federica Sciarelli affronterà il caso di “Gigino ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Chi l’ha? ledella puntata di mercoledì 7su Rai 3 Appuntamento fisso del mercoledì sera per milioni di fan, torna anche mercoledì 7lo storico programma di Rai 3 Chi L’ha? una trasmissione di servizio, utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. Il tema della puntata del 7di Chi l’haNella puntata di mercoledì 7Federica Sciarelli affronterà il caso di “Gigino ...

douglascosta : Ciao bianconeri.... è stato un piacere indossare questa maglia !!! e solo chi l'ha indossato sa di cosa parlo ....… - carlosibilia : In bocca al lupo a tutti i nuovi sindaci sostenuti da @Mov5Stelle: 6 su 7 hanno conquistato l'appellativo di 'Primo… - NicolaPorro : #Conte l’ha detto, rinunciamo ad alcune #libertà. Intanto #DeLuca continua a fare lo 'sceriffetto fenomeno' ma ha p… - mikasfantasy : RT @douglascosta: Ciao bianconeri.... è stato un piacere indossare questa maglia !!! e solo chi l'ha indossato sa di cosa parlo .... in bo… - Samu94Paige : RT @douglascosta: Ciao bianconeri.... è stato un piacere indossare questa maglia !!! e solo chi l'ha indossato sa di cosa parlo .... in bo… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha Addominoplastica: quando indicata ea chi rivolgersi Fortune Italia