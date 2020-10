Baldur' s Gate III e lo strano caso dello spazio di archiviazione raddoppiato

Leggi su eurogamer

(Di martedì 6 ottobre 2020) Se siete tra coloro che non vedono l'ora di poter fare parte dell'accesso anticipato di'sIII, allora questa notizia fa alvostro.Nella giornata di ieri vi avevamo riportato lodidel gioco per un totale di 80 GB. Ad un'ulteriore occhiata ai requisiti di sistema su Steam però vediamo che ora lonecessario è più che, ovvero 150 GB. C'è da preoccuparsi? Non esattamente.Un rappresentante Larian ha cercato di fare luce sulle dimensioni effettive del gioco dichiarando che l'attuale build di accesso anticipato è di soli 80 GB, che, sì, è già comunque una dimensione abbastanza importante. Presumibilmente, Larian ha "aumentato" lodella build ...