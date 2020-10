Zverev il capriccioso preso a racchettate da Sinner

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Alexanderilcome suo solito quando perde non si risparmia polemiche inutili. Come suo solito non accetta le legnate e inventa scuse. Il tedesco anche questa domenica, dopo la sconfitta conal Roland Garros è riuscito ad alzare un polverone. Alexanderil polemico Ha dichiarato, dopo esser statoa “” daagli ottavi di finale: “Ho giocato una partita avendo la febbre, tosse e diversi sintomi da coronavirus. Che Il tedesco fosse un bambinosoprattutto dopo questo tipo di sconfitte lo sapevamo già. Non è nuovo ad atteggiamenti simili. Certo non gli rende onore, e dovrebbe essere multato insieme a tutto il suo team per non aver comunicato tali ...