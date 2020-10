VIDEO, insulti razzisti a Norbert Balogh: l’ex Palermo segna e zittisce gli ultras avversari (Di lunedì 5 ottobre 2020) Da quando è tornato in patria, ha messo lo zampino in quattro gol in altrettante partite disputate: due assist e due reti per Norbert Balogh con la maglia del Budapest Honved, club di massima divisione ungherese che ieri ha ottenuto la seconda vittoria stagionale.embedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/permalink.php?story fbid=3619464811445438&id=971217476270198& cft 0=AZXEWtL9HqPL uHlNkx3GPBSIZk9hTxAIOt3Up2TUgF2napdg0x0PcuE1l4BGtpxWV pwo6kGLFrM-CQfQhlhEkUHGICP4AlxBQSUVDMBXaTZ2aFU8ZNtW8Y1dKvX2mTLv NPCc6haB8aOs9MIFgL0WYPaRUXJPXoh4qvGWMc7ZYwpDqmk1roDEt2JEGtYd0FNn ZvUvNVV9aDwIMs89aGmB& tn =%2CO%2CP-R"SE NON SI APRE IL VIDEO, CLICCA QUIQuattro a due il punteggio maturato alla ZTE Arena, con il centravanti ex Palermo che ha siglato il gol del momentaneo tre a zero. Destro al volo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 ottobre 2020) Da quando è tornato in patria, ha messo lo zampino in quattro gol in altrettante partite disputate: due assist e due reti percon la maglia del Budapest Honved, club di massima divisione ungherese che ieri ha ottenuto la seconda vittoria stagionale.embedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/permalink.php?story fbid=3619464811445438&id=971217476270198& cft 0=AZXEWtL9HqPL uHlNkx3GPBSIZk9hTxAIOt3Up2TUgF2napdg0x0PcuE1l4BGtpxWV pwo6kGLFrM-CQfQhlhEkUHGICP4AlxBQSUVDMBXaTZ2aFU8ZNtW8Y1dKvX2mTLv NPCc6haB8aOs9MIFgL0WYPaRUXJPXoh4qvGWMc7ZYwpDqmk1roDEt2JEGtYd0FNn ZvUvNVV9aDwIMs89aGmB& tn =%2CO%2CP-R"SE NON SI APRE IL, CLICCA QUIQuattro a due il punteggio maturato alla ZTE Arena, con il centravanti exche ha siglato il gol del momentaneo tre a zero. Destro al volo ...

Mediagol : VIDEO, insulti razzisti a Norbert Balogh: l'ex Palermo segna e zittisce gli ultras avversari - infoitsport : Juve-Chiesa, fischi e insulti dei tifosi: 'Traditore, buffone' VIDEO - JuveCharts : RT @ilbianconerocom: #Chiesa a Firenze per firmare con la #Juve, fischi e insulti dei tifosi: 'Traditore, vergogna!' Il video: https://t.… - mitzvah_bar : RT @ilbianconerocom: #Chiesa a Firenze per firmare con la #Juve, fischi e insulti dei tifosi: 'Traditore, vergogna!' Il video: https://t.… - morenoAlmare : RT @ilbianconerocom: #Chiesa a Firenze per firmare con la #Juve, fischi e insulti dei tifosi: 'Traditore, vergogna!' Il video: https://t.… -