Ufficiale, Trapani escluso dal campionato di Serie C (Di lunedì 5 ottobre 2020) Trapani calcio esclusione Serie C – Il Trapani calcio è stato escluso dal campionato di Serie C. Lo ha stabilito il Giudice Sportivo dopo che la squadra siciliana non si è presentata allo stadio Ceravolo di Catanzaro per il match in programma ieri – domenica 4 settembre – alle ore 17:30. Dopo la rinuncia alle … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020)calcio esclusioneC – Ilcalcio è statodaldiC. Lo ha stabilito il Giudice Sportivo dopo che la squadra siciliana non si è presentata allo stadio Ceravolo di Catanzaro per il match in programma ieri – domenica 4 settembre – alle ore 17:30. Dopo la rinuncia alle … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

