' Trump nascose positività in primo test'

(Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 4 OTT - Donaldsi era sottoposto a unrapido che aveva dato risultato positivo al coronavirus già giovedì ma non lo aveva rivelato, in attesa dell'esito del tampone. Lo ...

Agenzia ANSA

Donald Trump si era sottoposto a un test rapido che aveva dato risultato positivo al coronavirus già giovedì, ma non lo aveva rivelato in attesa dell'esito del tampone. Lo riferiscono alcuni media sta ...