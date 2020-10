Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in calo, il Pd recupera (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in calo, il Pd recupera Torna a crescere la fiducia degli italiani nel governo. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire. Rispetto all’ultima rilevazione del 18 luglio, il gradimento nell’esecutivo giallo rosso cresce di quasi quattro punti dal 30,6% al 34,5%. Nonostante ciò, gli italiani che non hanno fiducia in questo governo sono sei su dieci.Segui Termometro Politico su Google News I Sondaggi elettorali Tecnè hanno rilevato anche le intenzioni di voto. I risultati della tornata elettorale del 20 e 21 settembre hanno avuto degli effetti sul consenso dei principali partiti. La Lega conferma il suo momento no ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 5 ottobre 2020)Tecnè:in, il PdTorna a crescere la fiducia degli italiani nel governo. A sostenerlo sono iTecnè per l’Agenzia Dire. Rispetto all’ultima rilevazione del 18 luglio, il gradimento nell’esecutivo giallo rosso cresce di quasi quattro punti dal 30,6% al 34,5%. Nonostante ciò, gli italiani che non hanno fiducia in questo governo sono sei su dieci.Segui Termometro Politico su Google News ITecnè hanno rilevato anche le intenzioni di voto. I risultati della tornata elettorale del 20 e 21 settembre hanno avuto degli effetti sul consenso dei principali partiti. Laconferma il suo momento no ...

