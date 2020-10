Più ghiotto l’Amazon Prime Day: estesi i tempi utili per il reso (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il reso Amazon si fa ancora più flessibile dato il recente aggiornamento della politica di resi apportato dal colosso dell’e-commerce in questo periodo, che rende ancora più succulento l’Amazon Prime Day 2020, che ricordiamo cadere il 13 e 14 ottobre. Come si può evincere dalla pagina relativa, l’azienda di commercio elettronico statunitense con sede a Seattle ha esteso l’intervallo temporale in cui si può procedere alla richiesta di reso Amazon qualora il prodotto non rispecchiasse la descrizione d’acquisto o non dovesse rivelarsi conforme alle aspettative dell’utente (oppure ancora per altre ragioni che non stiamo qui ad elencare). Le festività natalizie 2020 faranno sì che i prodotti restituibili (non tutti lo sono, questo è bene precisarlo dal ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) IlAmazon si fa ancora più flessibile dato il recente aggiornamento della politica di resi apportato dal colosso dell’e-commerce in questo periodo, che rende ancora più succulento l’AmazonDay 2020, che ricordiamo cadere il 13 e 14 ottobre. Come si può evincere dalla pagina relativa, l’azienda di commercio elettronico statunitense con sede a Seattle ha esteso l’intervallo temporale in cui si può procedere alla richiesta diAmazon qualora il prodotto non rispecchiasse la descrizione d’acquisto o non dovesse rivelarsi conforme alle aspettative dell’utente (oppure ancora per altre ragioni che non stiamo qui ad elencare). Le festività natalizie 2020 faranno sì che i prodotti restituibili (non tutti lo sono, questo è bene precisarlo dal ...

Advertising

mazzolmi : @QuinziUgo La mia era molto più poetica....'stasera si mangia il fior di sambuco'. In effetti ci assomiglia (e nonno ne andava ghiotto) - LuxK1970 : @mattinodinapoli Il covid è un affare troppo ghiotto per molte lobby. Tra queste sicuramente i media con l'esempio… - dariomartyn81 : @jinfry_77_ 'Co come mai... co come mai... i piselli non li mangi mai?!' E vabbè... Se ha preso dal padre sarà più… - garlando_luigi : @alexfrosio Hateboer e Gosens contro i due terzini più forti del mondo: ghiotto anche questo - d0NutF1 : RT @mult1formula: ??Sprint Race di F2 per il #RussianGP ?? Sempre più Schumacher! ??Vittoria a metà per Zhou ??Che botto tra Aitken e Ghiotto!… -

Ultime Notizie dalla rete : Più ghiotto