Paura per il manager delle star ricoverato d’urgenza per una polmonite bilaterale - (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roberta Damiata Dopo essersi sentito male il press agent Angelo Perrone grazie all'intervento del fratello pneumologo, è stato ricoverato d'urgenza per una polmonite bilaterale con complicazioni al cuore. Tanti i messaggi da parte di personaggi del mondo dello spettacolo che gli augurano pronta guarigione soprattutto le sue grandi amiche Maria Grazia Cucinotta e Rita Rusic Ore di Paura per Angelo Perrone, il famoso press agent di Maria Grazia Cucinotta, Rita Rusic, Ines Sastre e molte altre star. Il primo ottobre sentendosi male nella sua abitazione ha informato il fratello il pneumologo Nicola Perrone, che ha subito capito la gravità della cosa e grazie al rapido intervento lo fa fatto ricoverare all’Ospedale San Giovanni di Roma dove gli è stata riscontrata una ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roberta Damiata Dopo essersi sentito male il press agent Angelo Perrone grazie all'intervento del fratello pneumologo, è statod'urgenza per unacon complicazioni al cuore. Tanti i messaggi da parte di personaggi del mondo dello spettacolo che gli augurano pronta guarigione soprattutto le sue grandi amiche Maria Grazia Cucinotta e Rita Rusic Ore diper Angelo Perrone, il famoso press agent di Maria Grazia Cucinotta, Rita Rusic, Ines Sastre e molte altre. Il primo ottobre sentendosi male nella sua abitazione ha informato il fratello il pneumologo Nicola Perrone, che ha subito capito la gravità della cosa e grazie al rapido intervento lo fa fatto ricoverare all’Ospedale San Giovanni di Roma dove gli è stata riscontrata una ...

Advertising

ClaMarchisio8 : Tutta questa incertezza genera solo paura, e non è il momento per averne. #JuveNapoli - matteosalvinimi : Avanti senza paura e a testa alta, per il bene dell’Italia. Grazie per esserci sempre. - riotta : Non conoscevo la cantante @Elodiedipa e me ne scuso, ma ascolterò la sua musica dopo avere letto la straordinaria i… - __Towanda : Il mio sognare di dover dare l’esame di stato è stato sostituito dal sognare di dover prendere l’aereo. Per dare un… - BobbiaOdille : ?????????????????????????????? Tigretta non avere cosi tanta paura! Infatti io la uso proprio per deux en un..... solo nei negozi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Cresce la paura per la crisi e il lavoro per 8 italiani su 10 la Repubblica Antonella Fiordelisi, sgambata letale “stende” i cuori deboli: da paura! – FOTO

La schermitrice salernitana non ha eguali sul campo della bellezza più florida, almeno dalle sue parti… La vita l’ha sempre insegnata dov’è di casa il rispetto per il prossimo, anche se con la sorella ...

Di Battista scende in campo e rafforza la maggioranza di Governo

Che si fa?’ ti risponde con un boh, e riparte per un viaggio“, dice una fonte del M5S ben informata di quanto accade dietro le quinte del Movimento. “Da una parte c’è paura che davvero possa saltare ...

La schermitrice salernitana non ha eguali sul campo della bellezza più florida, almeno dalle sue parti… La vita l’ha sempre insegnata dov’è di casa il rispetto per il prossimo, anche se con la sorella ...Che si fa?’ ti risponde con un boh, e riparte per un viaggio“, dice una fonte del M5S ben informata di quanto accade dietro le quinte del Movimento. “Da una parte c’è paura che davvero possa saltare ...