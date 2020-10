Nazionale | Italia-Moldavia in tv | data | orario e come vedere in streaming l’amichevole

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Alle 20:45 di mercoledì 7 ottobre l’ospiterà lanel test amichevole che precederà gli impegni di Nations League. Un test interessante per gli uomini del Ct Mancini a caccia di conferme e di una buona prova per convincere il tecnico. La Federcalcio e la sua omologa della Moldova (Fmf), d’intesa con la UEFA, hanno concordato lo spostamento dell’incontro da Parma a Firenze per limitare gli spostamenti degli azzurri. Sarà possibile seguire il match su Rai 1 o insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it invece vi terrà compagnia con le pagelle, gli aggiornamenti, gli approfondimenti e le parole dei protagonisti dopo il triplice fischio.

