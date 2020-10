Maltempo Piemonte: al lavoro 822 volontari, i Vigili del Fuoco portano in Italia 15 persone bloccate a Tenda (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono stati 822 i volontari di Protezione civile, Aib e Ana impegnati nel corso dell’emergenza Maltempo che negli ultimi giorni ha afflitto il territorio Piemontese. Sono stati impiegati mezzi fuoristrada, motopompe, pompe idrovore, mezzi cingolati, gruppi elettrogeni e moduli speciali. La protezione civile ha attivato otto coordinamenti territoriali con 762 volontari provenienti da Torino, Asti, Alessandria, Biella, Cuneo, Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola. Sessanta volontari sono appartenenti all’Ana (Associazione Nazionale Alpini) ed all’Aib (Corpo volontari Antincendi Boschivi). Il Coordinamento regionale del volontariato di protezione civile del Piemonte sottolinea che “anche in questa occasione le tre componenti ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono stati 822 idi Protezione civile, Aib e Ana impegnati nel corso dell’emergenzache negli ultimi giorni ha afflitto il territoriose. Sono stati impiegati mezzi fuoristrada, motopompe, pompe idrovore, mezzi cingolati, gruppi elettrogeni e moduli speciali. La protezione civile ha attivato otto coordinamenti territoriali con 762provenienti da Torino, Asti, Alessandria, Biella, Cuneo, Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola. Sessantasono appartenenti all’Ana (Associazione Nazionale Alpini) ed all’Aib (CorpoAntincendi Boschivi). Il Coordinamento regionale delato di protezione civile delsottolinea che “anche in questa occasione le tre componenti ...

Banco BPM corre in aiuto dei territori interessati dal nubifragio che ha colpito le diverse zone del Nord Italia – Con uno stanziamento di un plafond di 150 milioni di euro e la possibilità di ...

ROMA (ITALPRESS) – “La violenta ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore le regioni del Nord ha causato ingenti danni. Abbiamo interi territori martoriati, tanti comuni del Piemonte e della ...

