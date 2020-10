L’occhio potrebbe svelare l’Alzheimer e l’insufficienza cardiaca (Di lunedì 5 ottobre 2020) “A me gli occhi”. Sembra di tornare nella sceneggiatura di un film di qualche tempo fa, ma non è così. In futuro, forse, proprio attraverso gli occhi si potranno svelare molti segreti della salute di una persona. E, ma è ancora una speranza, magari arrivare alla diagnosi precoce di diverse malattie. Lo fa pensare la scienza, anche se la strada è ancora lunga. Quanto è grande la pupilla? Lo scompenso cardiaco è una delle malattie croniche del cuore più temibili, ed è in continuo aumento. È fondamentale che le persone seguano correttamente le cure e soprattutto che riescano a proteggersi al meglio dalle eventuali complicanze e dai peggioramenti che possono in qualche modo complicare la situazione. In questo senso la dimensione della pupilla potrebbe diventare una spia molto ... Leggi su dilei (Di lunedì 5 ottobre 2020) “A me gli occhi”. Sembra di tornare nella sceneggiatura di un film di qualche tempo fa, ma non è così. In futuro, forse, proprio attraverso gli occhi si potrannomolti segreti della salute di una persona. E, ma è ancora una speranza, magari arrivare alla diagnosi precoce di diverse malattie. Lo fa pensare la scienza, anche se la strada è ancora lunga. Quanto è grande la pupilla? Lo scompenso cardiaco è una delle malattie croniche del cuore più temibili, ed è in continuo aumento. È fondamentale che le persone seguano correttamente le cure e soprattutto che riescano a proteggersi al meglio dalle eventuali complicanze e dai peggioramenti che possono in qualche modo complicare la situazione. In questo senso la dimensione della pupilladiventare una spia molto ...

