Il Paradiso delle signore spoiler 6 ottobre | Umberto trova Adelaide | Flavia minaccia Silvia

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Martedì 6assisteremo ad un nuovo appuntamento con Il. In tale episodio accadranno due colpi di scena. Il primo riguarderà il ritorno a Milano diBrancia. La donna arriverà in città in vista del matrimonio tra sua figlia e Riccardo. Il secondo evento degno di nota, invece, riguarderàcontatterà i suoi figli e li informerà di essere riuscito are la contessa, per tale ragione, i due torneranno molto presto a casa. Aggiornamenti sualNel corso della puntata del 6del...