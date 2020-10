Harry e Meghan, l’attacco dello zio di Kate Middleton: «Pagliacci in cerca di attenzione» (Di lunedì 5 ottobre 2020) La faida tra il principe Harry e il fratello William, come quella tra Meghan Markle e papà Thomas, sono cosa nota. Ma altri familiari dei Sussex sono sul piede di guerra. Per esempio lo zio di Kate Middleton, che li ha definiti «pagliacci in cerca di attenzione». Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 ottobre 2020) La faida tra il principe Harry e il fratello William, come quella tra Meghan Markle e papà Thomas, sono cosa nota. Ma altri familiari dei Sussex sono sul piede di guerra. Per esempio lo zio di Kate Middleton, che li ha definiti «pagliacci in cerca di attenzione».

Kate Middleton: suo marito William al centro di un nuovo libro-scandalo

Esce in libreria il nuovo libro di Robert Lacey che racconta il rapporto tormentato tra il principe William e il principe Harry. Una battaglia tra fratelli ...

