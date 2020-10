GF Vip 5 settima puntata: nominati, eliminato, liti e confessioni (Di martedì 6 ottobre 2020) La settima puntata del Grande Fratello Vip 5, in onda questo lunedì 5 ottobre 2020, è stata ricca di colpi di scena. Grande protagonista della prima parte di questa serata è indubbiamente Adua Del Vesco, che dopo quanto accaduto la scorsa settimana ha scelto di rivelare la sua verità. L’attrice ha avuto modo di confrontarsi … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 6 ottobre 2020) Ladel Grande Fratello Vip 5, in onda questo lunedì 5 ottobre 2020, è stata ricca di colpi di scena. Grande protagonista della prima parte di questa serata è indubbiamente Adua Del Vesco, che dopo quanto accaduto la scorsana ha scelto di rivelare la sua verità. L’attrice ha avuto modo di confrontarsi … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

