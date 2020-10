Elezioni comunali, i ballottaggi premiano il Pd ed il M5s. Raggianti Zingaretti e Di Maio: “La coalizione vince” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Diversamente dalla precedente, intitolata alle Regionali, ed in qualche modo finita ‘equamente’, nei ballottaggi che hanno interessato 9 capoluoghi di provincia e diversi comuni ‘minori’, sicuramente il dato più ’curioso’ – oltre a un’affluenza pari al 50,64% – è rappresentato dal fatto che a livello locale la discussa coalizione fra Pd e M5s ha invece ben tenuto. Il centrosinistra ‘incassa’ in totale 5 capoluoghi, fra i quali Chieti ed Andria mentre, il centrodestra, si ‘aggrappa’ ad Arezzo, con Crotone che, finalmente fuori dal commissariamento, si affida ad una manicata di liste civiche. Dicevamo della ‘coalizione trasposta a livello locale‘, ebbene una scelta premiata soprattutto dai campani, come evidenziato dai voti ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 ottobre 2020) Diversamente dalla precedente, intitolata alle Regionali, ed in qualche modo finita ‘equamente’, neiche hanno interessato 9 capoluoghi di provincia e diversi comuni ‘minori’, sicuramente il dato più ’curioso’ – oltre a un’affluenza pari al 50,64% – è rappresentato dal fatto che a livello locale la discussafra Pd e M5s ha invece ben tenuto. Il centrosinistra ‘incassa’ in totale 5 capoluoghi, fra i quali Chieti ed Andria mentre, il centrodestra, si ‘aggrappa’ ad Arezzo, con Crotone che, finalmente fuori dal commissariamento, si affida ad una manicata di liste civiche. Dicevamo della ‘trasposta a livello locale‘, ebbene una scelta premiata soprattutto dai campani, come evidenziato dai voti ...

fattoquotidiano : ELEZIONI COMUNALI La Lega e Matteo Salvini non riescono a espugnare Reggio Calabria. La città dello Stretto rimane… - Corriere : Elezioni comunali, i risultati dei ballottaggi: Falcomatà verso la riconferma a Reggio Calabria - fattoquotidiano : Elezioni comunali, i risultati in Sicilia - patciammaichell : - Martina95190659 : RT @claudio_2022: Ballottaggi nel Lazio, finisce 4-3 per il centrodestra. E i 5stelle spariscono. @VotersItalia -