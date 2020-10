Dybala parte con Messi Ma le Eliminatorias iniziano nel caos defezioni

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Se in tempi di pandemia è già complicato garantire il regolare svolgimento dei tornei locali, come dimostrato dalla patata bollente di Juve-Napoli,, figurarsi quando di mezzo ci sono sfide tra ...

Otto bianconeri in attesa di tampone, alcuni al J Hotel, altri in viaggio per raggiungere le nazionali: gli italiani Chiellini e Bonucci e gli stranieri Ronaldo, Demiral, Dybala, Cuadrado, Danilo e Be ...Serie A, la Juventus ha bloccato a Torino tutti i suoi nazionali che per ora non possono rispondere alla chiamata. Quali saranno i primi a partire?