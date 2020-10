Coronavirus, il Prefetto dell'Aquila predispone intensificazione dei controlli sul territorio (Di lunedì 5 ottobre 2020) L'Aquila - Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, che nei giorni scorsi in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, aveva disposto un inasprimento da parte delle Forze dell’Ordine sui controlli individuali mirati al rispetto della normativa covid vigente e su quelli indirizzati agli esercizi ed alle attività commerciali, ha inteso oggi, seguendo le indicazioni ministeriali e valutato l’aumento dei casi di positività nella provincia, elevare ulteriormente il livello di attenzione per tutelare nel miglior modo possibile la salute pubblica della popolazione. Tale attività, peraltro, non si era mai fermata fin dall’inizio del monitoraggio sul territorio, partito in data 11 ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 5 ottobre 2020) L'- Il, Cinzia Torraco, che nei giorni scorsi in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, aveva disposto un inasprimento da partee Forze’Ordine suiindividuali mirati al rispettoa normativa covid vigente e su quelli indirizzati agli esercizi ed alle attività commerciali, ha inteso oggi, seguendo le indicazioni ministeriali e valutato l’aumento dei casi di positività nella provincia, elevare ulteriormente il livello di attenzione per tutelare nel miglior modo possibile la salute pubblicaa popolazione. Tale attività, peraltro, non si era mai fermata fin dall’inizio del monitoraggio sul, partito in data 11 ...

CaporaleLuca : Coronavirus, ad Ascoli Satriano mascherine all’aperto e chiusure anticipate. Il Sindaco Sarcone: “Ho chiesto al Pre… - romi_andrio : RT @il_piccolo: Movida troppo affollata, multati e chiusi due bar a #Trieste e Fiumicello. Sanzioni e stop per assembramenti. Il locale giu… - solonews1011 : RT @il_piccolo: Movida troppo affollata, multati e chiusi due bar a #Trieste e Fiumicello. Sanzioni e stop per assembramenti. Il locale giu… - abruzzo24ore : Coronavirus, il Prefetto dell'Aquila predispone intensificazione dei controlli sul territorio - abollis : RT @il_piccolo: Movida troppo affollata, multati e chiusi due bar a #Trieste e Fiumicello. Sanzioni e stop per assembramenti. Il locale giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Prefetto Coronavirus, il prefetto convoca il comitato per la sicurezza CataniaToday Sicilia, la corsa del Covid: nell'ultimo mese ricoveri triplicati

Ieri altri 128 positivi, l’accelerazione dei contagi costringe la Regione a varare un piano per liberare posti in corsia: incarico a leader Cgil ...

Zona rossa, la vita nel cuore della pandemia

In un libro la chiusura nel Lodigiano, le testimonianze raccolte dal “Giorno“ tra i primi isolati e nel resto della Lombardia ferita dal Coronavirus ...

Ieri altri 128 positivi, l’accelerazione dei contagi costringe la Regione a varare un piano per liberare posti in corsia: incarico a leader Cgil ...In un libro la chiusura nel Lodigiano, le testimonianze raccolte dal “Giorno“ tra i primi isolati e nel resto della Lombardia ferita dal Coronavirus ...