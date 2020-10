Coronavirus | a Parigi domani bar chiusi Repubblica Ceca e Spagna in ansia

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Asale l'allarme per la seconda ondata di. La capitale francese chiuderà datutti i bar, mentre il governo del Paese ha innalzato al massimo il livello d`allerta dopo un periodo prolungato di elevati tassi di contagio. Le restrizioni dureranno per il momento due settimane, con tutti i dettagli che saranno illustrati in seguito, come ha annunciato l'ufficio del primo ministro Jean Castex. Ieri la Francia ha comunicato 12.565 casi di Covid-19. A Marsiglia, nel sud del Paese, è stata disposta la scorsa settimana la chiusura di bar e ristoranti. Il livello di massima allerta in Francia entra in vigore quando il tasso di contagio in una zona supera 250 ogni 100.000 persone e almeno il 30 per cento dei posti in terapia intensiva è riservato ai pazienti Covid-19."Queste misure, indispensabili ...