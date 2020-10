Censura al Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi minaccia gli autori del programma (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sembra che al Grande Fratello Vip la Censura si sta facendo sempre più insistente sempre nei riguardi di una persona: Tommaso Zorzi. Tommaso Zorzi, Fonte foto: Instagram (@TommasoZorzi)Sembra che il percorso di Tommaso Zorzi all’interno della casa più spiata di Italia sia abbastanza travagliato. Il ragazzo dapprima ha dovuto affrontare vari malanni fisici che lo hanno condotto ad uscire dal programma per degli accertamenti medici. Poi le accuse contro l’ex fidanzato, additato di voler a tutti i costi un pò di popolarità, i battibecchi con Franceska che adesso si sono tranquillizzati e infine le accuse da parte della ... Leggi su chenews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sembra che alVip lasi sta facendo sempre più insistente sempre nei riguardi di una persona:, Fonte foto: Instagram (@)Sembra che il percorso diall’interno della casa più spiata di Italia sia abbastanza travagliato. Il ragazzo dapprima ha dovuto affrontare vari malanni fisici che lo hanno condotto ad uscire dalper degli accertamenti medici. Poi le accuse contro l’ex fidanzato, additato di voler a tutti i costi un pò di popolarità, i battibecchi con Franceska che adesso si sono tranquillizzati e infine le accuse da parte della ...

GFVip: Tommaso Zorzi rischia di uscire?

Tommaso Zorzi potrebbe essere a rischio di uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip 5: ecco cosa è successo durante la notte ...

