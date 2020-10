Bus troppo affollati senza distanziamento, studenti scioperano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gli studenti, come riporta il quotidiano online Arezzo24.net, puntano l'indice, sul distanziamento pressoché inesistente sui pullman dove i posti, talvolta, non sono sufficienti e su altre criticità ... Leggi su ilsitodifirenze (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gli, come riporta il quotidiano online Arezzo24.net, puntano l'indice, sulpressoché inesistente sui pullman dove i posti, talvolta, non sono sufficienti e su altre criticità ...

È quanto denunciano gli studenti di quattro istituti scolastici del Valdarno (tre in provincia di Arezzo e uno in provincia di Firenze), che per protesta hanno indetto uno sciopero per questa mattina.

Denuncia di alcuni ragazzi: autobus troppo affollati con conseguenti gravi rischi di contagio di Covid. È l'accusa di un gruppo di studenti di quattro istituti scolastici del Valdarno ...

