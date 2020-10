Brescia | trovato un teschio nel bosco | potrebbero essere della 12enne scomparsa nel nulla 5 anni fa

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 ottobre 2020) «Un cranio intatto, di piccole dimensioni e di forma umana». È questo il ritrovamento – riportato dal Giornale di– di un cacciatore nei boschi tra Caino, Serle e Cariadeghe. Secondo il quotidiano locale ilè stato recuperato nella stessa zona dove si erano concentrate le ricerche di Iuschra Gazi, ladi origini bengalesi affetta da autismo svanita nelnel luglio del 2018 durante una gita con gli operatoriFobap, Fondazionena assistenza psicodisabili. Ora i medici dovranno stabilire se i resti appartengano alla ragazzina. Il caso giudiziario era stato chiuso nei mesi scorsi con la condanna per omicidio colposo a otto mesi, in virtù di un patteggiamento per l’operatrice ...