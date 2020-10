Bergamo | sicurezza in piazzale Alpini Il Comune | c’è già un progetto

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo l’accoltellamento di sabato, il vicesindaco Gandi rimarca: «Casi di disagio sociale, ci stiamo lavorando». Il questore: servizi costanti. L’uomo ferito resta grave, in condizioni stazionarie.

Vittoriog82 : @corradone91 Quindi le ASL di Milano, Genova e Bergamo devono essere commissariate domani mattina perché non hanno… - FIOM_Bergamo : iMec n.9/2020. Meccanica di sicurezza - cmterzi : Oggi sopralluogo alla #Variante Sud di #Calusco, opera attesa che vedrà la luce grazie ai 1,8 milioni di euro stanz… - FrancescaVilla_ : Un applauso a #unibg che è riuscita ad organizzare una cerimonia di proclamazione rispettando tutte le misure di si… - Master_Meeting : Il Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo dà il via a una nuova stagione di eventi con protocolli di massima si… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo sicurezza

L'Eco di Bergamo

Ma posso assicurare che la situazione dell’area di piazzale Alpini è alla costante attenzione delle forze dell’ordine, il confronto nel Comitato per la sicurezza in Prefettura è assiduo – rimarca il ...Passata l’estate, finito il lockdown, ripresa la scuola; noi tutti in Italia, e più di noi, fino ad oggi almeno, nel resto d’Europa e del mondo, ci siamo ritrovati ancora alle prese con l’epidemia, e ...