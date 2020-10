Bellizzi | 37enne trovato privo di vita | fatale un malore nella sua abitazione

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto È morto dissanguato, a causa di problemi ad una vena presente sul braccio, un uomo di 37 anni residente adiin una pozza di sanguesuain via Battisti. A chiarire i motivi della morte sono stati i carabinieri della compagnia di Battipaglia che hanno indagato sul decesso dell’uomo e chiarito che si è trattato di un problema di salute legato ad un passato di tossicodipendenza. Per entrare all’interno dell’è stato necessario chiedere l’ausilio dei vigili del fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

