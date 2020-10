AT&T sotto pressione dopo un downgrade (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Seduta sostanzialmente invariata per AT&T, che tratta con un moderato -0,17%. Gli esperti di KeyBanc Capital hanno rivisto al ribasso il giudizio sul titolo del colosso delle telecomunicazioni. La raccomandazione passa a “underweight” dalla precedente “sector weight”. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice S&P 100, evidenzia un rallentamento del trend della compagnia telefonica statunitense rispetto all’S&P 100, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori. La situazione di medio periodo di AT&T resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E’ atteso dunque un miglioramento verso l’alto della curva che ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Seduta sostanzialmente invariata per AT&T, che tratta con un moderato -0,17%. Gli esperti di KeyBanc Capital hanno rivisto al ribasso il giudizio sul titolo del colosso delle telecomunicazioni. La raccomandazione passa a “underweight” dalla precedente “sector weight”. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice S&P 100, evidenzia un rallentamento del trend della compagnia telefonica statunitense rispetto all’S&P 100, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori. La situazione di medio periodo di AT&T resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E’ atteso dunque un miglioramento verso l’alto della curva che ...

Advertising

brfootball : Week 1: Torino 2-4 Atalanta Week 2: Lazio 1-4 Atalanta Week 3: Atalanta 4-1 Calgliari…at half-time. La Dea are S… - giroditalia : ?? The last km effort of @Jonatha61330275 at the top of the Etna Climb at Giro d’Italia 2020, Stage 3! ?? L'ultimo c… - giroditalia : ?? 3rd stage and first climb at the finish. Hello Etna! Who is going to dominate the vulcano? ?? Terza tappa e prim… - cristpereira67 : RT @giroditalia: ?? The last km effort of @Jonatha61330275 at the top of the Etna Climb at Giro d’Italia 2020, Stage 3! ?? L'ultimo chilomet… - leoncina__ : Barbie propaganda americana ha il Covid (dopo essersi sempre vista in giro senza mascherina) Le auguro di riprende… -

Ultime Notizie dalla rete : AT&T sotto La pillola d’inglese: come capire quando usare “in”, “on” o “at” Linkiesta.it Napoli: ecco Bakayoko – UFFICIALE

Di seguito il comunicato del club: The midfielder will link up again with Gennaro Gattuso, the Napoli manager who was in charge of AC Milan when Bakayoko spent the 2018/19 season there. The Frenchman ...

F3 | Test Barcellona, Day-1: Nannini il più veloce

Si chiude con un sorriso per l’Italia la prima giornata di test della Formula 3 a Barcellona, primo atto concreto di quella che sarà la stagione 2021. A far segnare il miglior tempo di giornata è ...

Di seguito il comunicato del club: The midfielder will link up again with Gennaro Gattuso, the Napoli manager who was in charge of AC Milan when Bakayoko spent the 2018/19 season there. The Frenchman ...Si chiude con un sorriso per l’Italia la prima giornata di test della Formula 3 a Barcellona, primo atto concreto di quella che sarà la stagione 2021. A far segnare il miglior tempo di giornata è ...