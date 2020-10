Affari ufficiali LIVE | Lens | arriva Kalimuendo dal Psg Il Trabzonsor prende l’ex Fiorentina Hugo

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Eccociti all’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato per la stagione 2020-21. Via al count-down che alle 20.00 metterà fine alle trattative di questa anomala finestra di mercato di settembre-ottobre: diverse ancora le operazioni in ballo sia in Italia che all’estero. Potrete seguire la diretta di queste ore caldissime qui, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle principalità. 13:34: Arezzo, dalla SampdoriaDi Nardo in prestito. 13: 32: Il Paris Saint-Germain rinnova Arnaude lo manda in prestito al. 13:30: Trabzonspor, preso l’exVitor, che lascia il Palmeiras. 13.25: Chievo,il difensore Guillaume Gigliotti dal Crotone. 13.06: ...