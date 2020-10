Abraham non rispetta regole anti Covid ma è… vittima di una festa a sorpresa per suo compleanno (Di lunedì 5 ottobre 2020) Colpevole ma anche vittima. Tammy Abraham si è reso protagonista, quasi a sua insaputa, della violazione del protocollo anti Covid-19. In che modo? Partecipando alla... sua festa di compleanno a sorpresa. Ebbene sì. I suoi amici, tra i quali il compagno di club al Chelsea Ben Chilwell e il connazionale del Borussia Dortmund Jadon Sancho, gli hanno organizzato un party per festeggiare il compimento dei 23 anni d'età. Peccato che alla serata ci fossero anche altre 20 persone, ben più di quelle consentite dalla legge.Abraham vittima della sua festa di compleannocaption id="attachment 1032489" align="alignnone" width="637" Tammy Abraham Chilwell (getty ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 ottobre 2020) Colpevole ma anche. Tammysi è reso protagonista, quasi a sua insaputa, della violazione del protocollo-19. In che modo? Partecipando alla... suadi. Ebbene sì. I suoi amici, tra i quali il compagno di club al Chelsea Ben Chilwell e il connazionale del Borussia Dortmund Jadon Sancho, gli hanno organizzato un party per festeggiare il compimento dei 23 anni d'età. Peccato che alla serata ci fossero anche altre 20 persone, ben più di quelle consentite dalla legge.della suadicaption id="attachment 1032489" align="alignnone" width="637" TammyChilwell (getty ...

Advertising

ItaSportPress : Abraham non rispetta regole anti Covid ma è... vittima di una festa a sorpresa per suo compleanno -… - DiplomaziaTW : Forse a Palazzo Chigi qualcuno non ha meditato a sufficienza sulla massima del buon Abraham Lincoln: 'Potete ingan… - roberto2_lamela : RT @LaPrimaManina: #Giorgetti: 'La #Lega rischia di essere annientata se non si sposterà al centro' Si possono prendere in giro poche pers… - vinbianco : @UnFoglioMagico A parte il fatto che Abraham Lincoln lo dovrebbero conoscere tutti, questi sono inglesi quindi non… - IlZebraapois : RT @FabozziC: @piersar62 @annamariasummon Abraham Lincoln a Clinton nel 1858 disse:”Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per… -

Ultime Notizie dalla rete : Abraham non Abraham non rispetta regole anti Covid ma è… vittima di una festa a sorpresa per suo compleanno ItaSportPress Abraham non rispetta regole anti Covid ma è… vittima di una festa a sorpresa per suo compleanno

Abraham vittima della sua festa di compleanno Tammy Abraham ... ovvero molte di più delle sei previste dalla legge e per giunta non appartenenti allo stesso nucleo familiare. La conferma sarebbe ...

Calcio: festa per Abraham, indaga la Federazione inglese

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - La Federcalcio inglese ha aperto un'indagine sulla violazione delle norme anti-Covid da parte di Tammy Abraham e Ben ...

Abraham vittima della sua festa di compleanno Tammy Abraham ... ovvero molte di più delle sei previste dalla legge e per giunta non appartenenti allo stesso nucleo familiare. La conferma sarebbe ...(ANSA) - ROMA, 05 OTT - La Federcalcio inglese ha aperto un'indagine sulla violazione delle norme anti-Covid da parte di Tammy Abraham e Ben ...