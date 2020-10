Ulissi vince ad Agrigento la 2^ tappa del Giro, Ganna resta in rosa (Di domenica 4 ottobre 2020) Agrigento (ITALPRESS) – Diego Ulissi ha conquistato la seconda tappa del Giro d’Italia 2020 andata in scena da Alcamo ad Agrigento al termine di 149 chilometri. Percorso mosso e ricco di insidie, sull’arrivo in salita con pendenze medie del 5,3% è il corridore toscano del team UAE-Emirates a fare la differenza andando a conquistare con un allungo nel finale la vittoria della frazione odierna, caratterizzata da una fuga non andata in porto e neutralizzata a soli dieci chilometri dal traguardo, battendo allo sprint Peter Sagan. L’iridato a cronometro Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers), trionfatore ieri nella prova contro il tempo di Palermo che ha inaugurato la corsa, controlla e si conferma in maglia rosa per il secondo giorno consecutivo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 ottobre 2020)(ITALPRESS) – Diegoha conquistato la secondadeld’Italia 2020 andata in scena da Alcamo adal termine di 149 chilometri. Percorso mosso e ricco di insidie, sull’arrivo in salita con pendenze medie del 5,3% è il corridore toscano del team UAE-Emirates a fare la differenza andando a conquistare con un allungo nel finale la vittoria della frazione odierna, caratterizzata da una fuga non andata in porto e neutralizzata a soli dieci chilometri dal traguardo, battendo allo sprint Peter Sagan. L’iridato a cronometro Filippo(Ineos-Grenadiers), trionfatore ieri nella prova contro il tempo di Palermo che ha inaugurato la corsa, controlla e si conferma in magliaper il secondo giorno consecutivo, ...

