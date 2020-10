Spara la polizia a Napoli, muore un 17enne. Arrestato il figlio di “Genny la carogna” (Di domenica 4 ottobre 2020) I due sono stati intercettati dai Falchi mentre tentavano di rapinare tre persone a bordo di un’auto. La vittima aveva una pistola giocattolo Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 4 ottobre 2020) I due sono stati intercettati dai Falchi mentre tentavano di rapinare tre persone a bordo di un’auto. La vittima aveva una pistola giocattolo

GiovanniCaglio : Spara la polizia a Napoli, muore un 17enne. Arrestato il figlio di “Genny la carogna”. Come sempre si discute sulla… - Shinobi1943 : RT @Paskunky: A intuito, perché ci sia un 'conflitto a fuoco' devono sparare entrambi. Se uno dei due ha una pistola finta non c'è conflitt… - GianpaoL0 : In un conflitto a fuoco, non si spara in più persone? Quale poliziotto risponderà della morte di un minore? #acab - Paskunky : A intuito, perché ci sia un 'conflitto a fuoco' devono sparare entrambi. Se uno dei due ha una pistola finta non c'… - R0ByX : @Yogaolic @repubblica ora non si può più nemmeno rapinare tranquillamente che la polizia fascista ti spara... -