Pandemia | fuga dalle sale per 007 e altri blockbuster

ANSA, - ROMA, 04 OTT - "Tenet" di Christopher Nolan sarebbe dovuto essere il film per il 'grande ritorno' del pubblico in sala, ma gli incassi al di sotto delle aspettative, soprattutto negli Usa, e i ...

2020: fuga dai cinema

Dopo il tentativo fatto con «Tenet» di Nolan, le major e le sale cinematografiche devono fare i conti con il drastico calo di pubblico: a rischio migliaia di ...

