Mercato Juve, Chiesa in stand-by: Paratici pronto a calare l'asso? (Di domenica 4 ottobre 2020) Nella giornata di ieri, era attesa la fumata bianca riguardante l'approdo di Federico Chiesa alla Juventus. Però, al momento, il tutto rimarrebbe ancora bloccato e l'attaccante della Fiorentina avrebbe fretta di sbarcare a Torino. In questi due ultimi giorni di calcioMercato i dirigenti della Vecchia Signora dovrebbero accelerare le pratiche con i vertici della Viola, anche loro volenterosi di chiudere l'affare, ma alle loro condizioni. L'alternativa sarebbe quella di svendere Chiesa nel 2021, dato che il giocatore non ne vorrebbe sapere di rinnovare il contratto con scadenza nel 2022. Ma un'altra priorità della Juventus, riguarderebbe la potenziale cessione di Douglas Costa.

forumJuventus : Pirlo pre #JuveNapoli: 'Non penso ci sia il rischio di non giocare, Arthur può partire titolare. Mercato? Finchè è… - ZZiliani : Da 2 mesi ci raccontano che la Juve ha un’intera squadra da vendere per almeno 150 milioni. Beh, mancano 3 giorni a… - ZZiliani : ULTIMORA MERCATO. La Juve vuole sempre Chiesa e offre Rugani, De Sciglio e Khedira. La Fiorentina disposta a dare soldi purché se li tenga. - infoitsport : RBN - Santarelli: 'Caos Juve-Napoli! Paratici, il mercato e i dubbi di Pirlo' - ansacalciosport : Mercato: Juve tenta colpo Chiesa, Napoli su Bakayoko. Se parte 'gioiello'.. Fiorentina stringerà per Milik e Callej… -