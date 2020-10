Marotta: “Nainggolan? Non tratteniamo chi vuole andare. Marcos Alonso non arriverà” (Di domenica 4 ottobre 2020) Intervistato da Dazn prima di Lazio-Inter, l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato di mercato: “Nainggolan? Non bisogna mai trattenere chi esprime la volontà di andare via”. E su Marcos Alonso: “Posso dire che non è in agenda, non arriverà”. Foto: YouTube Inter L'articolo Marotta: “Nainggolan? Non tratteniamo chi vuole andare. Marcos Alonso non arriverà” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 ottobre 2020) Intervistato da Dazn prima di Lazio-Inter, l’ad nerazzurro Beppeha parlato di mercato: “Nainggolan? Non bisogna mai trattenere chi esprime la volontà divia”. E su: “Posso dire che non è in agenda, non arriverà”. Foto: YouTube Inter L'articolo: “Nainggolan? Nonchinon arriverà” proviene da Alfredo Pedullà.

