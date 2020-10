L'Inter concede lo sconto al Cagliari per Nainggolan ma Giulini non alza l'offerta: le ultime (Di domenica 4 ottobre 2020) Radja Nainggolan, centrocampista dell'Inter, potrebbe tornare al Cagliari: al momento non c'è intesa. Le ultimissime Leggi su 90min (Di domenica 4 ottobre 2020) Radja, centrocampista dell', potrebbe tornare al: al momento non c'è intesa. Le ultimissime

L'Inter infatti avrebbe abbassato le proprie pretese, chiedendo 8 milioni di euro per la cessione del centrocampista belga. I nerazzurri chiedevano 12 milioni di euro ma ora sono pronti a concedere lo ...

DIRETTA Serie A, Lazio-Inter: segui la cronaca LIVE. Le formazioni ufficiali

Big match, Lazio-Inter mette di fronte due delle migliori squadre della scorsa stagione, Calciomercato.it segue la sfida in tempo reale ...

