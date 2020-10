Le Iene: Giulio Golia annuncia positività al Covid (Di domenica 4 ottobre 2020) Giulio Golia de Le Iene è risultato positivo al Covid. L’annuncio del giornalista sui social: “Sono stato in contatto con una persona risultata positiva” “Ho avuto la comunicazione di essere entrato in contatto con una persona positiva al Covid. Ho chiamato subito il mio medico curante, che mi ha prescritto un tampone. Pochi minuti fa… L'articolo Le Iene: Giulio Golia annuncia positività al Covid Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 4 ottobre 2020)de Leè risultato positivo al. L’annuncio del giornalista sui social: “Sono stato in contatto con una persona risultata positiva” “Ho avuto la comunicazione di essere entrato in contatto con una persona positiva al. Ho chiamato subito il mio medico curante, che mi ha prescritto un tampone. Pochi minuti fa… L'articolo Lepositività alCorriere Nazionale.

infoitcultura : Giulio Golia positivo al Covid: «Ho mal di testa». Salterà la prima puntata delle Iene - infoitcultura : Giulio Golia ha il coronavirus: salta la presenza a Le Iene il 6 ottobre - infoitcultura : Giulio Golia positivo al Coronavirus, salta Le Iene: come sta (Video) - infoitcultura : Covid a Le Iene, Giulio Golia positivo. Ora è in quarantena: come è scattato il contagio - infoitcultura : Le Iene, l'annuncio di Giulio Golia: 'Sono positivo al Coronavirus' -