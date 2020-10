Juve-Napoli, non si gioca . Ultimatum della Lega Calcio: "Il regolamento è chiaro" (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus-Napoli non si giocherà stasera. E cresce lo scontro, anche dopo le parole del ministro Speranza , "E' deciso Juventus-Napoli non si gioca ",. Infatti la Lega Calcio fa muro e ribadisce che la ... Leggi su quotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020)ntus-non si giocherà stasera. E cresce lo scontro, anche dopo le parole del ministro Speranza , "E' decisontus-non si",. Infatti lafa muro e ribadisce che la ...

