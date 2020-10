Guida Tv Lunedì 5 ottobre 2020

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 4 ottobre 2020)Tv Lunedì 5Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv lunedì 5Rai 1 ore 20:30 Soliti Ignoti ore 21:25 Io Ti Cercherò 1×01-02 1a Tvore 23:35 Sette Storie (informazione) Rai 2ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Jumanji – Benvenuti nella giungla Quattro liceali in punizione trovano un vecchio videogioco nei seminterrati della scuola. Una volta iniziata la partita, vengono risucchiati dentro il gioco ambientato nella giungla, ognuno nei panni di un personaggio diverso. Per poterne uscire e ritornare a casa dovranno terminare il gioco, superando varie sfide e riportando un gioiello incantato in cima a una montagna. ore 23:20 Una Pezza di Lundiniore 23:50 Stracult Rai 3ore 20:25 Tutto su Mia Madre (doc-reality)ore 20:45 Un Posto Al Sole ore 21:20 ...