Federico Fashion Style | chi è | cognome | età | carriera | vita privata | figlia | Instagram | Live-Non è la D’Urso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 ottobre 2020) Torna l’appuntamento con-Non è la D’Urso. E’ tutto pronto per un’altra puntata choc in onda questa sera, domenica 4 ottobre, su Canale 5 a partire dalle 21:25. Al timone sempre la padrona di casa Barbara D’Urso. Grande attesa per il ritorno in studio del parrucchiereLauri, meglio conosciuto comeera già stato ospite di-Non è la D’Urso e si era scontrato con le cinque agguerritissime sfere. Domenica scorsa ha avuto un acceso dibattito con Antonella Mosetti. Ora dovrà vedersela con altre clienti famose. Cosa succederà? View this post onMi raccomando tutti sintonizzati su ...