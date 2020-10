Elisabetta Gregoraci e quella conduzione al posto di Denny Mendez (Di domenica 4 ottobre 2020) Il lungo sfogo dell’ex Miss Italia che non ha dimenticato. Ecco cosa è successo Elisabetta Gregoraci dal reality Grande Fratello Vip ha risposto alle parole dell’ex marito Flavio Briatore: “Ho sempre lavorato, anche quando ero la signora Briatore. Sono sempre andata dritta per la mia strada, anche quando lui si opponeva. Mi spiace abbia detto queste cose, perché io non ho mai detto nulla e credo certe cose non debbano uscire dalla sfera privata. Quanto al mio lavoro, non ho paura di andare a tagliare nastri alle sagre, lo faccio con orgoglio.” Insomma Briatore sin dall’inizio non era d’accordo sulla partecipazione al programma della ex moglie. Ma lei ha voluto mettersi alla prova anche contro il suo parere. E adesso che tra Elisabetta e Pierpaolo si parla di una ... Leggi su 361magazine (Di domenica 4 ottobre 2020) Il lungo sfogo dell’ex Miss Italia che non ha dimenticato. Ecco cosa è successodal reality Grande Fratello Vip ha risalle parole dell’ex marito Flavio Briatore: “Ho sempre lavorato, anche quando ero la signora Briatore. Sono sempre andata dritta per la mia strada, anche quando lui si opponeva. Mi spiace abbia detto queste cose, perché io non ho mai detto nulla e credo certe cose non debbano uscire dalla sfera privata. Quanto al mio lavoro, non ho paura di andare a tagliare nastri alle sagre, lo faccio con orgoglio.” Insomma Briatore sin dall’inizio non era d’accordo sulla partecipazione al programma della ex moglie. Ma lei ha voluto mettersi alla prova anche contro il suo parere. E adesso che trae Pierpaolo si parla di una ...

HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - tempoweb : #GfVip La contessa de Blanck trita #Briatore: cafone e str***o... #Gregoraci in estasi - CalcioWeb : #GrandeFratelloVip, #ElisabettaGregoraci 'fuori di seno' [FOTO] - - zazoomblog : GF Vip Elisabetta Gregoraci frena: “Basta! Non sono fidanzata con Pierpaolo Pretelli” - #Elisabetta #Gregoraci… - blogtivvu : #GFVip, Elisabetta Gregoraci frena: “Basta! Non sono fidanzata con Pierpaolo Pretelli' #Gregorelli -