Covid-19, il bollettino del 4 ottobre: i numeri dell'epidemia (Di domenica 4 ottobre 2020) Monsignor D'Alise, come riferisce la redazione di Leggo , era stato ricoverato presso l'ospedale di Caserta lo scorso 30 settembre dopo essere risultato positivo al virus. Il presule si era ... Leggi su yeslife (Di domenica 4 ottobre 2020) Monsignor D'Alise, come riferisce la redazione di Leggo , era stato ricoverato presso l'ospedale di Caserta lo scorso 30 settembre dopo essere risultato positivo al virus. Il presule si era ...

AndreaV91234412 : RT @MinutemanItaly: “Il quadro clinico - si legge nel bollettino - era aggravato da insufficienza renale, diabete mellito, cardiopatia iper… - TgrRai : RT @TgrSicilia: Covid, il bollettino del 4 ottobre. 85 positivi in più in 24 ore. Due morti. - giovampiero1 : Il Messaggero Mobile: Covid, bollettino Lazio: oggi 244 casi, 91 a Roma. Sei morti. Boom di contagi a Latina (+73).… - Notiziedi_it : Covid Italia, bollettino oggi 4 ottobre: nuovi contagi (2.578) e morti (18) in calo, ma meno tamponi. Incubo Campan… - nonnageca : RT @MinutemanItaly: “Il quadro clinico - si legge nel bollettino - era aggravato da insufficienza renale, diabete mellito, cardiopatia iper… -