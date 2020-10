Varese | cadavere su linea ferroviaria | ritardi dei treni per Malpensa

(Di sabato 3 ottobre 2020) Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Questa mattina verso le 11 sono stati rinvenuti resti di unsullache porta da Magnano a Busto Arsizio (), cosa che ha comportato diversineiche portano a, sia da Milano che da Busto stessa. Sul posto, per indagare, si trovano ancora i carabinieri e gli agenti della polfer. Trenord ha attivato per questo un servizio sostitutivo di bus tra Busto Nord eper garantire il collegamento con l'aeroporto.

Succede a Torino, in via Reni angolo via Arde, dove una persona al volante compie una manovra scorretta e provoca un brutto incidente. Paura e ferite superficiali per le persone coinvolte.